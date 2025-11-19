Видео
Україна
НАБУ пришло с обысками в Нафтогаз — реакция и детали

НАБУ пришло с обысками в Нафтогаз — реакция и детали

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 14:52
обновлено: 15:39
НАБУ провело обыски у директора по безопасности Нафтогаза - что известно
Детектив НАБУ проводит обыск. Фото иллюстративное: НАБУ / Telegram

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у чиновника, который отвечает за безопасность в группе компаний Нафтогаз, действуя под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Следственные мероприятия осуществлялись на основании постановления и в рамках досудебного расследования, детали которого пока не разглашаются. В Нафтогазе тем временем заявили, что в офисах компании обысков не происходит, а распространенные в СМИ сообщения по этому поводу назвали недостоверными.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в среду, 19 ноября.

Читайте также:

Обыски у директора по безопасности Нафтогаза

В бюро отметили, что следственные действия проводились в соответствии с законодательством и были санкционированы в установленном порядке. НАБУ уточняет, что ни одному лицу в рамках производства не вручали подозрение, и никто не был задержан после проведения обысков. Также отмечается, что эти меры не связаны с деятельностью самой группы Нафтогаз.

НАБУ прийшло з обшуками в Нафтогаз — реакція та деталі - фото 1
Сообщение НАБУ в Telegram. Фото: скриншот

"В ответ на запросы медиа информируем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП провели обыски у директора по безопасности ГК "Нафтогаз Украины". Никто не задерживался, о подозрении не сообщалось", — сообщило НАБУ.

В НАБУ добавили, что сейчас бюро воздерживается от распространения дополнительных данных, чтобы не повредить дальнейшему ходу расследования. В то же время пресс-служба компании "Нафтогаз" заявила, что обыски в офисах компании не проводятся, а информация, которую распространили отдельные медиа, не соответствует действительности. Там отметили, что:

"Группа Нафтогаз максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. Это касается всех без исключения работников компании".

НАБУ прийшло з обшуками в Нафтогаз — реакція та деталі - фото 2
Сообщение Нафтогаза в Telegram. Фото: скриншот

В компании также подчеркнули, что в случае выявления каких-либо нарушений к ответственным сотрудникам немедленно применят необходимые меры.

Напомним, что правительство утвердило масштабный план обновления энергосектора с формированием новых наблюдательных советов в ключевых госкомпаниях, включая Энергоатом, Нафтогаз, Укргидроэнерго и Укрэнерго.

Ранее мы также информировали, что Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о старте конкурса на должности членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.

НАБУ обыски Нафтогаз коррупция САП
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
