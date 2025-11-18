Видео
Свириденко объявила о конкурсе в наблюдательном совете Нафтогаза

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 13:30
обновлено: 13:29
Правительство объявило конкурс в наблюдательный совет Нафтогаза
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Офис Президента Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров принял решение начать конкурс на должности членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". По ее словам, этот шаг является частью правительственного плана по обновлению управленческих команд во всех государственных компаниях энергетического сектора.

Об этом Юлия Свириденко сообщила на своем канале в Telegram.

Читайте также:

Почему Кабмин досрочно начал конкурс на должности наблюдательного совета

Свириденко отметила, что срок полномочий действующего состава наблюдательного совета завершается в январе 2026 года. Именно поэтому конкурс начинают заранее, чтобы иметь возможность вовремя утвердить новый состав органа и гарантировать непрерывность его деятельности.

В правительстве ожидают, что обновленный наблюдательный совет "Нефтегаза будет сформирован до 20 января 2026 года.

Напомним, несколько дней назад из-за резонансного дела НАБУ о коррупции в сфере энергетики, Юлия Свириденко заявила, что по поручению Кабмина проведут проверку в Нафтогазе и Укроборонпроме.

Известно, что масштабные изменения наблюдательных советов запланировали провести в четырех компаниях: Укроборонпром, Нафтогаз, Энергоатом и Укргидроэнерго.

По словам Свириденко, результаты аудита в Энергоатоме будут известны уже вскоре.

Нафтогаз Юлия Свириденко правительство конкурс должность
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
