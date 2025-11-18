Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Відео

Головна Новини дня Свириденко оголосила про відбір членів наглядової ради Нафтогазу

Свириденко оголосила про відбір членів наглядової ради Нафтогазу

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 13:30
Оновлено: 13:55
Уряд оголосив конкурс до наглядової ради Нафтогазу
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Офіс Президента України

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення розпочати конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". За її словами, цей крок є частиною урядового плану щодо оновлення управлінських команд у всіх державних компаніях енергетичного сектору.

Про це Юлія Свириденко повідомила на своєму каналі у Telegram.

Читайте також:

Чому Кабмін достроково почав конкурс на посади наглядової ради

Свириденко зазначила, що строк повноважень чинного складу наглядової ради завершується у січні 2026 року. Саме тому конкурс розпочинають заздалегідь, щоб мати можливість вчасно затвердити новий склад органу та гарантувати безперервність його діяльності.

В уряді очікують, що оновлена наглядова рада Нафтогазу буде сформована до 20 січня 2026 року.

Нагадаємо, кілька днів тому через резонансну справу НАБУ про корупцію у сфері енергетики, Юлія Свириденко заявила, що на доручення Кабміну проведуть перевірку у Нафтогазі та Укроборонпромі.

Відомо, що масштабні зміни наглядових рад запланували провести у чотирьох компаніях: Укроборонпром, Нафтогаз, Енергоатом та Укргідроенерго.

За словами Свириденко, результати аудиту в Енергоатомі будуть відомі вже незабаром.

Нафтогаз Юлія Свириденко уряд конкурс посада
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
