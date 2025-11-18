Уряд оголосив конкурс до наглядової ради Нафтогазу

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Офіс Президента України

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення розпочати конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". За її словами, цей крок є частиною урядового плану щодо оновлення управлінських команд у всіх державних компаніях енергетичного сектору.

Про це Юлія Свириденко повідомила на своєму каналі у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Чому Кабмін достроково почав конкурс на посади наглядової ради

Свириденко зазначила, що строк повноважень чинного складу наглядової ради завершується у січні 2026 року. Саме тому конкурс розпочинають заздалегідь, щоб мати можливість вчасно затвердити новий склад органу та гарантувати безперервність його діяльності.

В уряді очікують, що оновлена наглядова рада Нафтогазу буде сформована до 20 січня 2026 року.

Нагадаємо, кілька днів тому через резонансну справу НАБУ про корупцію у сфері енергетики, Юлія Свириденко заявила, що на доручення Кабміну проведуть перевірку у Нафтогазі та Укроборонпромі.

Відомо, що масштабні зміни наглядових рад запланували провести у чотирьох компаніях: Укроборонпром, Нафтогаз, Енергоатом та Укргідроенерго.

За словами Свириденко, результати аудиту в Енергоатомі будуть відомі вже незабаром.