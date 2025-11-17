Відео
Свириденко сказала, коли будуть результати аудиту "Енергоатома"

Свириденко сказала, коли будуть результати аудиту "Енергоатома"

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 21:06
Оновлено: 21:27
Свириденко заявила, що аудит Енергоатома розпочато
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що аудит НАЕК "Енергоатом" уже розпочався. За її словами, проміжні результати перевірки мають бути готові вже у грудні цього року.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

Розпочався аудит "Енергоатома" — що відомо

Юлія Свириденко повідомила, що обговорила проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери із головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою.

Прем'єрка зазначила, що аудит НАЕК "Енергоатом" вже розпочався і зараз це основний пріоритет.

За словами міністерки, Державна аудиторська служба України (ДАСУ) перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки.

"Домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні. Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування", — поінформувала Свириденко.

А також додала, що паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах: ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго", АТ "Укргазвидобування". Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду.

"Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств", — резюмувала прем'єрка.

Свириденко про перевірки Енергоатома
Скриншот повідомлення Свириденко/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Свириденко повідомила, що Кабмін ухвалив план перезавантаження енергетичного сектору.

Раніше Свириденко обговорила із президентом Володимиром Зеленським наступні рішення для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики.

корупція розслідування Юлія Свириденко Енергоатом енергетика
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
