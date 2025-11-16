Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Президент перезавантажує управління енергетикою — доручення уряду

Президент перезавантажує управління енергетикою — доручення уряду

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 09:37
Оновлено: 10:00
Зеленський і Свириденко узгодили кроки для перезавантаження енергетичного сектору
Володимир Зеленський та Юлія Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 16 листопада, провів онлайн-нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Сторони обговорили наступні рішення для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики, а також повʼязаними інституціями.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Нарада Зеленського та Свириденко

Глава держави доручив Кабміну внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Крім того, сторони обговорили оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. 

Зеленський також доручив Свириденко внести на розгляд Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України. 

"У повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року", — доручив Зеленський під час наради.

Крім того, глава держави заявив про необхідність оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в РФ.

За його словами, всі такі обʼєкти мають запрацювати на сто відсотків в інтересах України.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав звільнення міністра енергетики Світлани Гринчук.

Крім того, Свириденко внесе пропозиції щодо кандидатур на посади міністрів енергетики та юстиції.

Володимир Зеленський корупція Україна Юлія Свириденко енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації