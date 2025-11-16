Зеленський і Свириденко узгодили кроки для перезавантаження енергетичного сектору

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у неділю, 16 листопада, провів онлайн-нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Сторони обговорили наступні рішення для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики, а також повʼязаними інституціями.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Нарада Зеленського та Свириденко

Глава держави доручив Кабміну внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Крім того, сторони обговорили оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Зеленський також доручив Свириденко внести на розгляд Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

"У повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року", — доручив Зеленський під час наради.

Крім того, глава держави заявив про необхідність оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи й частки, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли в РФ.

За його словами, всі такі обʼєкти мають запрацювати на сто відсотків в інтересах України.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав звільнення міністра енергетики Світлани Гринчук.

Крім того, Свириденко внесе пропозиції щодо кандидатур на посади міністрів енергетики та юстиції.