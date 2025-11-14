Кадрові зміни в уряді — хто очолить Міненерго та Мін’юст

Володимир Зеленський та Юлією Свириденко. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових змін у Кабінеті Міністрів, які стосуватимуться двох ключових відомств — Міністерства енергетики та Міністерства юстиції. Рішення ухвалюватимуть після проведення аудиту державних компаній і перевірки результатів їхньої діяльності.



