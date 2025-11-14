Кадрові зміни в уряді — хто очолить Міненерго та Мін’юст

Свириденко запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції
Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 12:36
Оновлено: 12:46
Володимир Зеленський та Юлією Свириденко. Фото: Зеленський/Telegram
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових змін у Кабінеті Міністрів, які стосуватимуться двох ключових відомств — Міністерства енергетики та Міністерства юстиції. Рішення ухвалюватимуть після проведення аудиту державних компаній і перевірки результатів їхньої діяльності.
Новина доповнюється ...
Реклама
Читайте також:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама