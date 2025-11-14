Кадровые изменения в правительстве - кто возглавит Минэнерго и Минюст

Владимир Зеленский и Юлией Свириденко. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых изменений в Кабинете Министров, которые будут касаться двух ключевых ведомств — Министерства энергетики и Министерства юстиции. Решение будут принимать после проведения аудита государственных компаний и проверки результатов их деятельности.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 14 ноября.

Кадровые изменения в правительстве и программы поддержки

Во время совещания с Премьер-министром Юлией Свириденко глава государства обсудил восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак и подготовку к зимнему периоду. Зеленский отметил, что ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, а Украина постоянно увеличивает резервы оборудования при поддержке международных партнеров. Также правительство запускает новую программу помощи для прифронтовых и приграничных общин.

"Уже с завтрашнего дня стартует новая программа зимней поддержки для наших людей — чиновники представят публично все детали. В прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались зимней поддержкой, и на эту зиму предполагаем не меньший объем", — сообщил президент.

Зеленский добавил, что проверки в государственных компаниях должны быть быстрыми, а результаты - направлены в антикоррупционные органы. По его словам, прозрачность управления госпредприятиями является приоритетом, и все выявленные злоупотребления должны получить правовую оценку.

Президент также поручил информировать международных партнеров о результатах аудита и будущих решениях правительства. Зеленский и Свириденко обсудили также и кадровые ротации в правительстве — Премьер-министр Украины внесет предложения по кандидатурам на должности министров энергетики и юстиции.

Напомним, что после расследования НАБУ правительство приняло решение об обновлении руководства "Энергоатома", о чем сообщила Юлия Свириденко.

