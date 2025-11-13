Сергей Корецкий может возглавить Минэнерго — что о нем известно

Стало известно, кто может возглавить Минэнерго — биография
В Украине сейчас рассматривают кандидатов на должность министра энергетики. Известно, что ведомство может возглавить глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в четверг, 13 ноября.
Министром энергетики может стать Сергей Корецкий
Собеседник издания отмечает, что Корецкий — это "наиболее реальный кандидат", но окончательное решение зависит от ситуации в "Нафтогазе" и того, может ли он уйти из компании.
Что известно о Сергее Корецком
Сергей Корецкий родился в 1978 году в Луцке. С ноября 2022 года до 13 мая 2025 был директором ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта", а с 14 мая этого года возглавил правление НАК "Нафтогаз Украины".
В 2001 году получил образование по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", а в 2005 — "Экономика предприятия" в Луцком техническом университете. Кроме того, изучал "Добыча нефти и газа" в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.
В 2019 году Корецкий прошел обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес школе.
В период с 1997 по 2018 год Корецкий был связан с группой компаний "Континиум". Начиная с 2013 года, он занимал должность генерального директора сети WOG.
В апреле 2019 года предприниматель основал собственную кофейную компанию полного цикла — IDEALIST Coffee Co.
Известно, что он имеет почетный нагрудный знак главнокомандующего ВСУ "За содействие армии".
Напомним, 12 ноября глава Минэнерго Светлана Гринчук объявила о своей отставке на фоне коррупционного скандала в энергетике.
Известно, что временно обязанности министра энергетики может исполнять заместитель Николай Колесник.
