Стало известно, кто может возглавить Минэнерго — биография

Дата публикации 13 ноября 2025 11:30
обновлено: 11:31
Сергей Корецкий может возглавить Минэнерго — что о нем известно
Энергетик. Фото: ДТЭК

В Украине сейчас рассматривают кандидатов на должность министра энергетики. Известно, что ведомство может возглавить глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в четверг, 13 ноября.

Министром энергетики может стать Сергей Корецкий

Собеседник издания отмечает, что Корецкий — это "наиболее реальный кандидат", но окончательное решение зависит от ситуации в "Нафтогазе" и того, может ли он уйти из компании.

Что известно о Сергее Корецком

Сергей Корецкий родился в 1978 году в Луцке. С ноября 2022 года до 13 мая 2025 был директором ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта", а с 14 мая этого года возглавил правление НАК "Нафтогаз Украины".

Глава НАК "Нафтогаз України"
Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

В 2001 году получил образование по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство", а в 2005 — "Экономика предприятия" в Луцком техническом университете. Кроме того, изучал "Добыча нефти и газа" в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

В 2019 году Корецкий прошел обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес школе.

Сергій Корецький
Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

В период с 1997 по 2018 год Корецкий был связан с группой компаний "Континиум". Начиная с 2013 года, он занимал должность генерального директора сети WOG.

В апреле 2019 года предприниматель основал собственную кофейную компанию полного цикла — IDEALIST Coffee Co.

Известно, что он имеет почетный нагрудный знак главнокомандующего ВСУ "За содействие армии".

Напомним, 12 ноября глава Минэнерго Светлана Гринчук объявила о своей отставке на фоне коррупционного скандала в энергетике.

Известно, что временно обязанности министра энергетики может исполнять заместитель Николай Колесник.

Нафтогаз Минэнерго Украина сфера энергетики энергетика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
