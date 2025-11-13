Сергій Корецький може очолити Міненерго — що про нього відомо

Енергетик. Фото: ДТЕК

В Україні наразі розглядають кандидатів на посаду міністра енергетики. Відомо, що відомство може очолити глава НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у четвер, 13 листопада.

Міністром енергетики може стати Сергій Корецький

Співрозмовник видання зазначає, що Корецький — це "найбільш реальний кандидат", але остаточне рішення залежить від ситуації у "Нафтогазі" та того, чи може він піти з компанії.

Що відомо про Сергія Корецького

Сергій Корецький народився в 1978 році в Луцьку. З листопада 2022 року до 13 травня 2025 був директором ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта", а з 14 травня цього року очолив правління НАК "Нафтогаз України".

Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

У 2001 році здобув освіту за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство", а у 2005 — "Економіка підприємства" у Луцькому технічному університеті. Крім того, вивчав "Видобування нафти і газу" в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

У 2019 році Корецький пройшов навчання за програмою Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес школі.

Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

У період із 1997 до 2018 року Корецький був повʼязаний із групою компаній "Континіум". Починаючи з 2013 року, він обіймав посаду генерального директора мережі WOG.

У квітні 2019 року підприємець заснував власну кавову компанію повного циклу — IDEALIST Coffee Co.

Відомо, що він має почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ "За сприяння війську".

Нагадаємо, 12 листопада глава Міненерго Світлана Гринчук оголосила про свою відставку на тлі корупційного скандалу в енергетиці.

Відомо, що тимчасово обовʼязки міністра енергетики може виконувати заступник Микола Колісник.