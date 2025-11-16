Видео
Видео

Президент перезагружает управление энергетикой — поручение

Президент перезагружает управление энергетикой — поручение

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 09:37
обновлено: 10:13
Зеленский и Свириденко согласовали шаги для перезагрузки энергетического сектора
Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 16 ноября, провел онлайн-совещание с премьер-министром Юлией Свириденко. Стороны обсудили следующие решения для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики, а также связанными институтами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Совещание Зеленского и Свириденко

Глава государства поручил Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, стороны обсудили обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

Зеленский также поручил Свириденко внести на рассмотрение Рады представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины.

"В полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года", — поручил Зеленский во время совещания.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли, принадлежавшие российским субъектам и коллаборантам, которые сбежали в РФ.

По его словам, все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал увольнение министра энергетики Светланы Гринчук.

Кроме того, Свириденко внесет предложения по кандидатурам на должности министров энергетики и юстиции.

Владимир Зеленский коррупция Украина Юлия Свириденко энергетика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
