Зеленский и Свириденко согласовали шаги для перезагрузки энергетического сектора

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 16 ноября, провел онлайн-совещание с премьер-министром Юлией Свириденко. Стороны обсудили следующие решения для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики, а также связанными институтами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Совещание Зеленского и Свириденко

Глава государства поручил Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, стороны обсудили обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

Зеленский также поручил Свириденко внести на рассмотрение Рады представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины.

"В полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года", — поручил Зеленский во время совещания.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли, принадлежавшие российским субъектам и коллаборантам, которые сбежали в РФ.

По его словам, все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины.

Напомним, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал увольнение министра энергетики Светланы Гринчук.

Кроме того, Свириденко внесет предложения по кандидатурам на должности министров энергетики и юстиции.