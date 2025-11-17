Свириденко заявила, что аудит Энергоатома начат

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался. По ее словам, промежуточные результаты проверки должны быть готовы уже в декабре этого года.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в понедельник, 17 ноября.

Начался аудит "Энергоатома" — что известно

Юлия Свириденко сообщила, что обсудила проведение государственного финансового контроля госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой.

Премьер отметила, что аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался, и сейчас это основной приоритет.

По словам министра, Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023-2025 годы.

"Договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования", — сообщила Свириденко.

А также добавила, что параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях: ООО "Оператор ГТС Украины", ПАО "Центрэнерго", АО "Укргаздобыча". Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода.

"Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения. Должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий", — резюмировала премьер.

Скриншот сообщения Свириденко/Telegram

Напомним, что недавно Свириденко сообщила, что Кабмин принял план перезагрузки энергетического сектора.

Ранее Свириденко обсудила с президентом Владимиром Зеленским следующие решения для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики.