Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Свириденко сказала, когда будут результаты аудита "Энергоатома"

Свириденко сказала, когда будут результаты аудита "Энергоатома"

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 21:06
обновлено: 21:27
Свириденко заявила, что аудит Энергоатома начат
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался. По ее словам, промежуточные результаты проверки должны быть готовы уже в декабре этого года.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в понедельник, 17 ноября.

Реклама
Читайте также:

Начался аудит "Энергоатома" — что известно

Юлия Свириденко сообщила, что обсудила проведение государственного финансового контроля госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой.

Премьер отметила, что аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался, и сейчас это основной приоритет.

По словам министра, Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023-2025 годы.

"Договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования", — сообщила Свириденко.

А также добавила, что параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях: ООО "Оператор ГТС Украины", ПАО "Центрэнерго", АО "Укргаздобыча". Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода.

"Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения. Должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий", — резюмировала премьер.

Свириденко про перевірки Енергоатома
Скриншот сообщения Свириденко/Telegram

Напомним, что недавно Свириденко сообщила, что Кабмин принял план перезагрузки энергетического сектора.

Ранее Свириденко обсудила с президентом Владимиром Зеленским следующие решения для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики.

коррупция расследование Юлия Свириденко Энергоатом энергетика
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации