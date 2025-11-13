На тлі корупційного скандалу Кабмін взявся за перевірки — хто під прицілом

Прем'єрка України Юлія Свириденко. Фото: УНІАН

На тлі корупційного скандалу в енергосекторі Кабмін доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сферах енергетики та оборонної промисловості. Особливу увагу під час аудиту буде приділено прозорості закупівель та посиленню фінансового контролю.

Про це у своєму телеграм-каналі заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Наглядові ради та Держаудитслужба посилять контроль

Повідомлення Юлії Свириденко. Фото: Скриншот

Відповідне доручення отримали наглядові ради ключових державних компаній. Зокрема, йдеться про Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізницю, Укргідроенерго та державні банки.

У межах своїх повноважень наглядові ради мають здійснити ґрунтовний аналіз діяльності виконавчих органів цих акціонерних товариств. У разі виявлення будь-яких порушень їм необхідно:

вжити додаткових заходів для посилення внутрішнього контролю;

проінформувати уряд про виявлені факти;

забезпечити належне та невідкладне реагування на повідомлення від правоохоронних органів щодо можливих правопорушень стосовно посадових осіб.

"Паралельно Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору", — написала Свириденко.

Ця служба перевірить ефективність використання бюджетних коштів та правдивість поданої фінансової звітності.

Нагадаємо, 10 листопада детективи НАБУ та прокурори САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці. Детективи провели обшуки у бізнесмена Тімура Міндіча, а також у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Тим часом Володимир Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.