На фоне коррупционного скандала Кабмин взялся за проверки — кто под прицелом

Премьер Украины Юлия Свириденко. Фото: УНИАН

На фоне коррупционного скандала в энергосекторе Кабмин поручил провести комплексную проверку всех крупнейших государственных предприятий, в частности в сферах энергетики и оборонной промышленности. Особое внимание во время аудита будет уделено прозрачности закупок и усилению финансового контроля.

Об этом в своем телеграм-канале заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Наблюдательные советы и Госаудитслужба усилят контроль

Сообщение Юлии Свириденко. Фото: Скриншот

Соответствующее поручение получили наблюдательные советы ключевых государственных компаний. В частности, речь идет о Нафтогазе, Укроборонпроме, Укрзализныце, Укргидроэнерго и государственных банках.

В рамках своих полномочий наблюдательные советы должны осуществить основательный анализ деятельности исполнительных органов этих акционерных обществ. В случае выявления каких-либо нарушений им необходимо:

принять дополнительные меры для усиления внутреннего контроля;

проинформировать правительство о выявленных фактах;

обеспечить надлежащее и безотлагательное реагирование на сообщения от правоохранительных органов о возможных правонарушениях в отношении должностных лиц.

"Параллельно Государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль крупных предприятий госсектора", — написала Свириденко.

Эта служба проверит эффективность использования бюджетных средств и правдивость представленной финансовой отчетности.

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетике. Детективы провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Тем временем Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана.