НАБУ провело обшуки у директора з безпеки Нафтогазу — що відомо

Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у посадовця, який відповідає за безпеку в групі компаній Нафтогаз, діючи під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Слідчі заходи здійснювалися на підставі ухвали та в межах досудового розслідування, деталі якого поки не розголошуються. У Нафтогазі тим часом уточнили, що в офісах компанії обшуків не відбувається, а поширені у ЗМІ повідомлення з цього приводу назвали недостовірними.

Новина доповнюється ...

