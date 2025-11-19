Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАБУ провело обшуки у Держлікслужбі — ЗМІ

НАБУ провело обшуки у Держлікслужбі — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 22:24
Оновлено: 22:24
НАБУ провело обшуки у Держлікслужбі
Детективи НАБУ проводять обшуки. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Слідчі також обшукали кабінет керівника служби Романа Ісаєнка та вилучили значну кількість документів.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела на фармринку.

Реклама
Читайте також:

Обшуки в Держлікслужбі

За даними видання, після обшуків Ісаєнко пішов на лікарняний.

Державна служба з лікарських засобів є регуляторним органом, який видає ліцензії на діяльність аптек та перевіряє ліки на відповідність вимогам.

Наразі офіційна причина обшуків у НАБУ не озвучена. Джерела серед правоохоронців повідомляють, що слідчі дії можуть бути пов’язані з розслідуванням незаконного збагачення.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України провели слідчі дії в структурних підрозділах групи компаній "Нафтогаз". Обшуки були здійснені відповідно до судового рішення в рамках досудового розслідування, проте конкретні обставини та предмет розслідування наразі не оприлюднюються.

А також Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розпочали серію обшуків у рамках розслідування у енергетичній галузі. Тоді НАБУ розпочало операцію "Мідас", яка стосується корупції в сфері енергетики. З'ясувалося, що контрагенти Енергоатому платили хабарі у розмірі 10-15% від вартості контрактів злочинній організації.

НАБУ обшуки ліки розслідування фармацевт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації