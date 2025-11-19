НАБУ провело обшуки у Держлікслужбі

Детективи НАБУ проводять обшуки. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Слідчі також обшукали кабінет керівника служби Романа Ісаєнка та вилучили значну кількість документів.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела на фармринку.

Обшуки в Держлікслужбі

За даними видання, після обшуків Ісаєнко пішов на лікарняний.

Державна служба з лікарських засобів є регуляторним органом, який видає ліцензії на діяльність аптек та перевіряє ліки на відповідність вимогам.

Наразі офіційна причина обшуків у НАБУ не озвучена. Джерела серед правоохоронців повідомляють, що слідчі дії можуть бути пов’язані з розслідуванням незаконного збагачення.

