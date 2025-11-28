Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАБУ і САП проводять обшуки в Єрмака — деталі

НАБУ і САП проводять обшуки в Єрмака — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 08:19
Андрій Єрмак — НАБУ проводить обшуки у політика
Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 28 листопада проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Причини наразі невідомі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Обшуки у Єрмака 28 листопада

"НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака. Якщо що, готуйтеся захищати НАБУ/САП в разі потреби", — написав Железняк.

Обшуки у Єрмака 28 листопада
Скриншот допису Андрія Єрмака

Водночас журналісти Української правди повідомили, що були присутні на місці. Їм вдалося зафільмувати, як близько десяти співробітників НАБУ і САП прийшли на територію урядового кварталу.  

Обшуки в Андрія Єрмака
Обшуки в Андрія Єрмака. Фото: УП
null
НАБУ і САП з обшуками в Андрія Єрмака. Фото: УП

Нагадаємо, 19 листопада НАБУ провело обшуки у Держлікслужбі. Слідчі також обшукали кабінет керівника служби Романа Ісаєнка та вилучили значну кількість документів.

Того ж дня обшуки пройшли у Нафтогазі. НАБУ уточнює, що жодній особі у межах провадження не вручали підозру і ніхто не був затриманий.

НАБУ обшуки Андрій Єрмак САП політики
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації