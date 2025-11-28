Андрій Єрмак — НАБУ проводить обшуки у політика

НАБУ і САП проводять обшуки в Єрмака — деталі
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 28 листопада проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Причини наразі невідомі.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Обшуки у Єрмака 28 листопада
"НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака. Якщо що, готуйтеся захищати НАБУ/САП в разі потреби", — написав Железняк.
Водночас журналісти Української правди повідомили, що були присутні на місці. Їм вдалося зафільмувати, як близько десяти співробітників НАБУ і САП прийшли на територію урядового кварталу.
Нагадаємо, 19 листопада НАБУ провело обшуки у Держлікслужбі. Слідчі також обшукали кабінет керівника служби Романа Ісаєнка та вилучили значну кількість документів.
Того ж дня обшуки пройшли у Нафтогазі. НАБУ уточнює, що жодній особі у межах провадження не вручали підозру і ніхто не був затриманий.
