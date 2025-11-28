Андрій Єрмак — НАБУ проводить обшуки у політика

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 28 листопада проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Причини наразі невідомі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обшуки у Єрмака 28 листопада

"НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака. Якщо що, готуйтеся захищати НАБУ/САП в разі потреби", — написав Железняк.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Водночас журналісти Української правди повідомили, що були присутні на місці. Їм вдалося зафільмувати, як близько десяти співробітників НАБУ і САП прийшли на територію урядового кварталу.

Обшуки в Андрія Єрмака. Фото: УП

НАБУ і САП з обшуками в Андрія Єрмака. Фото: УП

Нагадаємо, 19 листопада НАБУ провело обшуки у Держлікслужбі. Слідчі також обшукали кабінет керівника служби Романа Ісаєнка та вилучили значну кількість документів.

Того ж дня обшуки пройшли у Нафтогазі. НАБУ уточнює, що жодній особі у межах провадження не вручали підозру і ніхто не був затриманий.