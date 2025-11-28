Видео
Ермак ушел в отставку — что известно о топ-советнике президента

Дата публикации 28 ноября 2025 19:18
Зеленский уволил Ермака — причины
Андрей Ермак. Фото: Getty Images

Президент Украины подписал указ об увольнении руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Известно, что он сам подал в отставку.

Новини.LIVE рассказывают, чем запомнился первый помощник и топ-советник президента и что предшествовало его увольнению.

Что известно о Ермаке

Родился в 1971 году в Киеве. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

В 1990-х и 2000-х годах он работал в сфере права. В частности, юристом и помощником юриста в фирме "Проксен", которая получила первую лицензию на юридическую практику в Украине. Консультировал многочисленные международные компании, которые начинали работу в Украине.

єрмак
Андрей Ермак в кабинете. Фото: Офис президента

В 1997 году основал Международную юридическую компанию, которая специализируется на защите авторских прав и других юридических услугах.

В 2006-2012 годах был помощником народного депутата от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева.

Уже в конце 2010-х Ермак начал заниматься продюсерской деятельностью в киноиндустрии. Является основателем Garnet International Media Group и продюсировал пять фильмов.

В мае 2019 года стал помощником президента Владимира Зеленского, а с февраля 2021 года возглавил Офис президента.

ермак
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: пресс-служба ОП

С 7 октября 2019 по 19 июня 2020 был членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". А с июня 2020 — заместителем председателя Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

В сентябре 2022 года он был одним из ответственных за обмен пленных "азовцев" на экс-нардепа Виктора Медведчука в Турции.

Также Ермак входил в украинскую делегацию, которая вела переговоры о завершении войны.

ермак
Андрей Ермак и Владимир Зеленский в Риме. Фото: Reuters

Обыски у Ермака — что известно

28 ноября стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро провели обыски у Ермака.

Правоохранители заявили, что обыски санкционированы и осуществляются в рамках расследования, однако деталей пока не разглашают.

Сам Ермак сказал, что не будет препятствовать следователям.

Вечером Зеленский анонсировал перезагрузку Офиса президента. Пока не известно, кто его возглавит. Глава государства анонсировал консультации на эту тему.

Напомним, недавно Верховная Рада уволила двух министров, которые фигурировали в коррупционном скандале.

Также были уволены несколько руководителей "Энергоатома".

Владимир Зеленский Офис президента обыски Андрей Ермак увольнение
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
