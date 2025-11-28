Ермак уволен с должности главы Офиса президента — указ

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: УНІАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента. Накануне стало известно, что он подал в отставку.

Соответствующий указ № 868/2025 уже опубликован на сайте Офиса президента.

Указ об увольнении Ермака. Фото: скриншот

Ермак ушел в отставку — что известно

"Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя Офиса президента Украины", — говорится в тексте указа.

Отметим, что эту должность он занимал с 11 февраля 2020 года.

Пока неизвестно, кто займет должность Ермака. Зеленский рассказал, что проведет консультации.

Напомним, сегодня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Ермака.

Впоследствии правоохранители официально прокомментировали обыски. Ермак сказал, что предоставил правоохранителям полный доступ к своей квартире.