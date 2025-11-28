Ермак уволен с должности главы Офиса президента — указ

Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента. Накануне стало известно, что он подал в отставку.
Соответствующий указ № 868/2025 уже опубликован на сайте Офиса президента.
Ермак ушел в отставку — что известно
"Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя Офиса президента Украины", — говорится в тексте указа.
Отметим, что эту должность он занимал с 11 февраля 2020 года.
Пока неизвестно, кто займет должность Ермака. Зеленский рассказал, что проведет консультации.
Напомним, сегодня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Ермака.
Впоследствии правоохранители официально прокомментировали обыски. Ермак сказал, что предоставил правоохранителям полный доступ к своей квартире.
