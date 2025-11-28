Єрмака звільнено з посади глави Офісу президента — указ

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. Напередодні стало відомо, що він подав у відставку.
Відповідний указ № 868/2025 вже опубліковано на сайті Офісу президента.
Єрмак пішов у відставку — що відомо
"Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади керівника Офісу президента України", — йдеться в тексті указу.
Зазначимо, що цю посаду він займав з 11 лютого 2020 року.
Наразі невідомо, хто займе посаду Єрмака. Зеленський розповів, що проведе консультації.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у Єрмака.
Згодом правоохоронці офіційно прокоментували обшуки. Єрмак сказав, що надав правоохоронцям повний доступ до своєї квартири.
