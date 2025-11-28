Відео
Головна Новини дня Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 17:51
Єрмака звільнено з посади глави Офісу президента — указ
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. Напередодні стало відомо, що він подав у відставку.

Відповідний указ № 868/2025 вже опубліковано на сайті Офісу президента.

указ
Указ про звільнення Єрмака. Фото: скриншот

Єрмак пішов у відставку — що відомо

"Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади керівника Офісу президента України", — йдеться в тексті указу.

Зазначимо, що цю посаду він займав з 11 лютого 2020 року.

Наразі невідомо, хто займе посаду Єрмака. Зеленський розповів, що проведе консультації.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у Єрмака

Згодом правоохоронці офіційно прокоментували обшуки. Єрмак сказав, що надав правоохоронцям повний доступ до своєї квартири.

Володимир Зеленський Офіс президента обшуки Андрій Єрмак звільнення указ
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
