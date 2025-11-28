Зеленський заявив, що Єрмак написав заяву про відставку

Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 28 листопада, повідомив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Єрмак йде у відставку

Зеленський анонсував перезавантаження Офісу Президента. За його словами, керівник Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

"Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію", — розповів глава держави.

Новина доповнюється...