Єрмак написав заяву про відставку, — Зеленський

Єрмак написав заяву про відставку, — Зеленський

Дата публікації: 28 листопада 2025 17:22
Зеленський заявив, що Єрмак написав заяву про відставку
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 28 листопада, повідомив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Читайте також:

Єрмак йде у відставку

Зеленський анонсував перезавантаження Офісу Президента. За його словами, керівник Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

"Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію", — розповів глава держави.

Новина доповнюється...

 

Володимир Зеленський Андрій Єрмак Україна звільнення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
