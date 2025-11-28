Ермак уходит в отставку — обращение Зеленского 28 ноября

Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 28 ноября, сообщил, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Ермак уходит в отставку

Зеленский анонсировал перезагрузку Офиса Президента. По его словам, руководитель Андрей Ермак написал заявление об отставке.

"Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должна быть. Всегда это была патриотическая позиция. Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию", — рассказал глава государства.

Переговоры с партнерами

Украинский лидер отметил, что за несколько дней провел уже 20 разговоров с партнерами. Кроме того, сегодня он разговаривал с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Сейчас мы готовимся к встрече с американской стороной о шагах, которые нужны, чтобы мир действительно был. И чтобы это был достойный мир", — говорит Зеленский.

По его словам, уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной.

Задачи Кабмину

Зеленский рассчитывает, что премьер-министр Юлия Свириденко вместе с нардепами примут бюджет на 2026 год.

Кроме того, он ожидает кандидатур на должности министров энергетики и юстиции.

Разговор Зеленского с СБУ

Глава государства провел разговор также со Службой безопасности Украины. Он хочет, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах.

По его словам, вскоре будут доклады, выводы и решения.

"Мы договорились, что Служба безопасности предоставит информацию мне быстро. И, конечно, армия, наши воины — герои. Наши воины уничтожают врага, и именно это — основа нашей способности строить дипломатию. Есть проблемы, которые давно стоит решить. Главком, Генштаб, Павел Палиса уже этим занимаются и на следующей неделе готовят соответствующую ставку. Прежде всего, чтобы было справедливое, рациональное распределение личного состава между бригадами", — рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Россия очень хочет, чтобы Украина делала ошибки, однако их не будет.

Напомним, 28 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.

Впоследствии в НАБУ подтвердили информацию об обысках в Ермака. Правоохранители пообещали раскрыть все детали позже.

Кроме того, Ермак прокомментировал проведение обысков. По его словам, никаких препятствий у следователей нет.