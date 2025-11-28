Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак написал заявление об отставке, — Зеленский

Ермак написал заявление об отставке, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 17:22
Ермак уходит в отставку — обращение Зеленского 28 ноября
Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 28 ноября, сообщил, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Реклама
Читайте также:

Ермак уходит в отставку

Зеленский анонсировал перезагрузку Офиса Президента. По его словам, руководитель Андрей Ермак написал заявление об отставке.

"Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должна быть. Всегда это была патриотическая позиция. Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию", — рассказал глава государства.

Переговоры с партнерами

Украинский лидер отметил, что за несколько дней провел уже 20 разговоров с партнерами. Кроме того, сегодня он разговаривал с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Сейчас мы готовимся к встрече с американской стороной о шагах, которые нужны, чтобы мир действительно был. И чтобы это был достойный мир", — говорит Зеленский.

По его словам, уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной.

Задачи Кабмину

Зеленский рассчитывает, что премьер-министр Юлия Свириденко вместе с нардепами примут бюджет на 2026 год.

Кроме того, он ожидает кандидатур на должности министров энергетики и юстиции.

Разговор Зеленского с СБУ

Глава государства провел разговор также со Службой безопасности Украины. Он хочет, чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе и в регионах.

По его словам, вскоре будут доклады, выводы и решения.

"Мы договорились, что Служба безопасности предоставит информацию мне быстро. И, конечно, армия, наши воины — герои. Наши воины уничтожают врага, и именно это — основа нашей способности строить дипломатию. Есть проблемы, которые давно стоит решить. Главком, Генштаб, Павел Палиса уже этим занимаются и на следующей неделе готовят соответствующую ставку. Прежде всего, чтобы было справедливое, рациональное распределение личного состава между бригадами", — рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Россия очень хочет, чтобы Украина делала ошибки, однако их не будет.

Напомним, 28 ноября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.

Впоследствии в НАБУ подтвердили информацию об обысках в Ермака. Правоохранители пообещали раскрыть все детали позже.

Кроме того, Ермак прокомментировал проведение обысков. По его словам, никаких препятствий у следователей нет.

Владимир Зеленский Андрей Ермак Украина увольнение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации