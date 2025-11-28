Видео
Главная Новости дня Ермак прокомментировал обыски НАБУ и САП

Ермак прокомментировал обыски НАБУ и САП

Дата публикации 28 ноября 2025 09:50
Ермак отреагировал на обыски НАБУ — что говорит политик
Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура действительно проводят у него процессуальные действия. Он отметил, что никаких препятствий в следственных действиях нет.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram.

Читайте также:

Реакция Ермака на обыски

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет", — сказал Ермак.

По его словам, он предоставил правоохранителям полный доступ в квартиру. На месте работают адвокаты политика, которые взаимодействуют с правоохранителями. Руководитель ОПУ отметил, что с его стороны — полное содействие.

Реакція Єрмака на обшуки
Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, утром 28 ноября НАБУ и САП пришли с обысками к Андрею Ермаку. Причины пока неизвестны.

Незадолго правоохранители подтвердили следственные действия, однако заявили, что все детали раскроют позже.

НАБУ обыски Андрей Ермак САП Тимур Миндич
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
