Ермак отреагировал на обыски НАБУ — что говорит политик

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура действительно проводят у него процессуальные действия. Он отметил, что никаких препятствий в следственных действиях нет.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram.

Реакция Ермака на обыски

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет", — сказал Ермак.

По его словам, он предоставил правоохранителям полный доступ в квартиру. На месте работают адвокаты политика, которые взаимодействуют с правоохранителями. Руководитель ОПУ отметил, что с его стороны — полное содействие.

Напомним, утром 28 ноября НАБУ и САП пришли с обысками к Андрею Ермаку. Причины пока неизвестны.

Незадолго правоохранители подтвердили следственные действия, однако заявили, что все детали раскроют позже.