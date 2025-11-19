Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Операция "Мидас" — Рада приняла решение по отставке Гринчук

Операция "Мидас" — Рада приняла решение по отставке Гринчук

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 14:10
обновлено: 14:10
Коррупция в Энергоатоме — Рада уволила Гринчук с должности министра энергетики
Светлана Гринчук. Фото: Министерство энергетики Украины

Верховная Рада уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики. Соответствующее решение поддержали 315 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 19 ноября.

Реклама
Читайте также:

Рада уволила Гринчук с должности министра

Отметим, что сама Гринчук не пришла по требованию нардепов в парламент для того, чтобы отчитаться о периоде, когда она занимала должность министра.

Занимала должность министра энергетики чиновница всего четыре месяца — с 17 июля 2025 года.

Напомним, сегодня Рада также уволила министра юстиции Германа Галущенко.

Решение уволить Гринчук появилось после того, как стало известно, что она является одной из фигуранток преступной схемы влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на Энергоатом.

Чиновница прокомментировала обвинения в свой адрес.

Также мы писали, какую зарплату Гринчук получила за октябрь.

Кабинет министров Верховная Рада увольнение парламент Светлана Гринчук
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации