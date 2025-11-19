Коррупция в Энергоатоме — Рада уволила Гринчук с должности министра энергетики

Светлана Гринчук. Фото: Министерство энергетики Украины

Верховная Рада уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики. Соответствующее решение поддержали 315 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в среду, 19 ноября.

Реклама

Читайте также:

Рада уволила Гринчук с должности министра

Отметим, что сама Гринчук не пришла по требованию нардепов в парламент для того, чтобы отчитаться о периоде, когда она занимала должность министра.

Занимала должность министра энергетики чиновница всего четыре месяца — с 17 июля 2025 года.

Напомним, сегодня Рада также уволила министра юстиции Германа Галущенко.

Решение уволить Гринчук появилось после того, как стало известно, что она является одной из фигуранток преступной схемы влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на Энергоатом.

Чиновница прокомментировала обвинения в свой адрес.

Также мы писали, какую зарплату Гринчук получила за октябрь.