Операция Мидас — Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции

Увольнение Галущенко — какое решение приняла Рада
Фигурант схемы "Мидас" Герман Галущенко уволен с должности министра юстиции. Соответствующее решение поддержали 323 нардепа.
Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 18 ноября.
Рада уволила Галущенко с должности министра
"Уволить Галущенко Германа Валерьевича с должности министра юстиции", — говорится в тексте постановления.
Заявление Галущенко об отставке поступило в Верховную Раду 12 ноября 2025 года.
Отметим, что с 29 апреля 2021 года до 17 июля 2025 года Галущенко был министром энергетики, а затем был назначен министром юстиции Украины.
Он отрицает обвинения в коррупции и заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами.
Напомним, что Галущенко является фигурантом операции "Мидас" — преступной схемы в сфере энергетики, которую организовал бизнесмен Тимур Миндич.
Кабмин отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра еще 12 ноября.
Кроме того, в деле фигурирует еще один действующий министр.
Нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок объяснил, какие политические последствия могут быть после коррупционного скандала в Энергоатоме.
