Україна
Увольнение Галущенко — какое решение приняла Рада

Увольнение Галущенко — какое решение приняла Рада

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 13:36
обновлено: 14:08
Операция Мидас — Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Герман Галущенко. Фото: Минэнерго

Фигурант схемы "Мидас" Герман Галущенко уволен с должности министра юстиции. Соответствующее решение поддержали 323 нардепа.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 18 ноября.

Читайте также:

Рада уволила Галущенко с должности министра

"Уволить Галущенко Германа Валерьевича с должности министра юстиции", — говорится в тексте постановления.

Заявление Галущенко об отставке поступило в Верховную Раду 12 ноября 2025 года.

Отметим, что с 29 апреля 2021 года до 17 июля 2025 года Галущенко был министром энергетики, а затем был назначен министром юстиции Украины.

Он отрицает обвинения в коррупции и заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами.

Напомним, что Галущенко является фигурантом операции "Мидас" — преступной схемы в сфере энергетики, которую организовал бизнесмен Тимур Миндич.

Кабмин отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра еще 12 ноября.

Кроме того, в деле фигурирует еще один действующий министр.

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок объяснил, какие политические последствия могут быть после коррупционного скандала в Энергоатоме.

Верховная Рада Герман Галущенко коррупция Энергоатом Министерство юстиции
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
