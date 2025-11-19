Відео
Звільнення Галущенка — яке рішення ухвалила Рада

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 13:36
Оновлено: 14:35
Операція Мідас — Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
Герман Галущенко. Фото: Міненерго

Фігуранта схеми "Мідас" Германа Галущенка звільнено з посади міністра юстиції. Відповідне рішення підтримали 323 нардепи.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 19 листопада.

Читайте також:

Рада звільнила Галущенка з посади міністра

"Звільнити Галущенка Германа Валерійовича з посади міністра юстиції", — йдеться в тексті постанови.

Заява Галущенка про відставку надійшла до Верховної Ради 12 листопада 2025 року.

Зазначимо, що з 29 квітня 2021 року до 17 липня 2025 року Галущенко був міністром енергетики, а згодом був призначений міністром юстиції України.

Він заперечує звинувачення у корупції та заявив, що співпрацює з правоохоронними органами.

Нагадаємо, що Галущенко є фігурантом операції "Мідас" — злочинної схеми у сфері енергетики, яку організував бізнесмен Тимур Міндіч.

Кабмін відсторонив Галущенка від виконання обов'язків міністра ще 12 листопада.

Крім того, у справі фігурує ще одна чинна міністерка

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок пояснив, які політичні наслідки можуть бути після корупційного скандалу в Енергоатомі.

Верховна Рада Герман Галущенко корупція Енергоатом Міністерство юстиції
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
