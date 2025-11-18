Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардеп попередив про політичні наслідки операції "Мідас"

Нардеп попередив про політичні наслідки операції "Мідас"

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 11:56
Оновлено: 11:56
Скандал в Енергоатомі — нардепи будуть вимагати відсторонення не тільки Галущенка та Гринчук
Сергій Євтушок. Фото: Facebook/ Сергій Євтушок

Корупційний скандал в Енергоатомі за участю міністрів тягне за собою не тільки міжнародні проблеми, але і внутрішньо-політичну кризу. Нардепи будуть вимагати відсторонення не тільки очільника Мін’юсту Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Про це заявив нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як вплине скандал в Енергоатомі на усю виконавчу владу

Крім того, Євтушок зазначив, що міністрам доведеться відповідати на всі запитання в сесійній залі. 

"Це (звільнення, Ред.) зачіпати буде всю гілку виконавчої влади. Нагадаю, у нас парламентсько-президентська форма правління і тут свою суб’єктність має проявити парламент. Тут по-іншому не може бути, тому, що наскільки мені зрозуміло, монобільшості стійкої в парламенті вже немає, але разом із тим, та криза, яка спровокована цим скандалом, вона буде поглиблюватись і міністри змушені будуть відповідати на всі запитання, які будуть ставити народні обранці в сесійній залі", — заявив він.

Нагадаємо, у справі "Мідас" загалом фігурують чотири міністри.

Також ми писали, що сьогодні парламент мав також розглянути проєкт Держбюджету на 2026 рік, але це рішення відтермінували.

Верховна Рада Герман Галущенко корупція Батьківщина Енергоатом Світлана Гринчук
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації