Скандал в Енергоатомі — нардепи будуть вимагати відсторонення не тільки Галущенка та Гринчук

Сергій Євтушок. Фото: Facebook/ Сергій Євтушок

Корупційний скандал в Енергоатомі за участю міністрів тягне за собою не тільки міжнародні проблеми, але і внутрішньо-політичну кризу. Нардепи будуть вимагати відсторонення не тільки очільника Мін’юсту Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Про це заявив нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE.

Крім того, Євтушок зазначив, що міністрам доведеться відповідати на всі запитання в сесійній залі.

"Це (звільнення, — Ред.) зачіпати буде всю гілку виконавчої влади. Нагадаю, у нас парламентсько-президентська форма правління і тут свою суб’єктність має проявити парламент. Тут по-іншому не може бути, тому, що наскільки мені зрозуміло, монобільшості стійкої в парламенті вже немає, але разом із тим, та криза, яка спровокована цим скандалом, вона буде поглиблюватись і міністри змушені будуть відповідати на всі запитання, які будуть ставити народні обранці в сесійній залі", — заявив він.

Нагадаємо, у справі "Мідас" загалом фігурують чотири міністри.

Також ми писали, що сьогодні парламент мав також розглянути проєкт Держбюджету на 2026 рік, але це рішення відтермінували.