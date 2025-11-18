Коли Рада розгляне Держбюджет-2026

Рада відклала розгляд Держбюджету-2026 — названо причину
Верховна Рада відтермінувала розгляд Держбюджету на 2026 рік, який був запланований на сьогодні. Причина - депутати бюджетного комітету не згодні з низкою погоджених урядом положень.
Про це розповів нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE.
Чим загрожує відтермінування розгляду Держбюджету
"18 числа, тобто сьогодні, мали розглядати цей фінансовий документ (проєкт бюджету, — Ред.), але багато дефініцій, опцій, які були вже погоджені вже урядом, не влаштовують народних депутатів з бюджетного комітету. Тому документ відкладається, але разом з тим, ми ще вписуємось в графік", — зазначив він.
Нардеп наголосив, що затримка розгляду проєкту Держбюджету може стати негативним сигналом для міжнародних партнерів і кредиторів щодо стабільності ситуації в Україні. Також це може вплинути на формування майбутніх рішень партнерів щодо підтримки.
Нагадаємо, що на найближчих пленарних засіданнях Рада має розглянути постанови про звільнення двох міністрів, які фігурують у корупційній схемі Енергоатома.
Також повідомлялося, що Держбюджет на 2026 рік передбачає збільшення соціальної підтримки.
