Коли Рада розгляне Держбюджет-2026

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада відтермінувала розгляд Держбюджету на 2026 рік, який був запланований на сьогодні. Причина - депутати бюджетного комітету не згодні з низкою погоджених урядом положень.

Про це розповів нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE.

"18 числа, тобто сьогодні, мали розглядати цей фінансовий документ (проєкт бюджету, — Ред.), але багато дефініцій, опцій, які були вже погоджені вже урядом, не влаштовують народних депутатів з бюджетного комітету. Тому документ відкладається, але разом з тим, ми ще вписуємось в графік", — зазначив він.

Нардеп наголосив, що затримка розгляду проєкту Держбюджету може стати негативним сигналом для міжнародних партнерів і кредиторів щодо стабільності ситуації в Україні. Також це може вплинути на формування майбутніх рішень партнерів щодо підтримки.

Нагадаємо, що на найближчих пленарних засіданнях Рада має розглянути постанови про звільнення двох міністрів, які фігурують у корупційній схемі Енергоатома.

Також повідомлялося, що Держбюджет на 2026 рік передбачає збільшення соціальної підтримки.