Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рада відклала розгляд Держбюджету-2026 — названо причину

Рада відклала розгляд Держбюджету-2026 — названо причину

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 11:04
Оновлено: 11:21
Коли Рада розгляне Держбюджет-2026
Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада відтермінувала розгляд Держбюджету на 2026 рік, який був запланований на сьогодні. Причина - депутати бюджетного комітету не згодні з низкою погоджених урядом положень.

Про це розповів нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чим загрожує відтермінування розгляду Держбюджету

"18 числа, тобто сьогодні, мали розглядати цей фінансовий документ (проєкт бюджету, Ред.), але багато дефініцій, опцій, які були вже погоджені вже урядом, не влаштовують народних депутатів з бюджетного комітету. Тому документ відкладається, але разом з тим, ми ще вписуємось в графік", — зазначив він.

Нардеп наголосив, що затримка розгляду проєкту Держбюджету може стати негативним сигналом для міжнародних партнерів і кредиторів щодо стабільності ситуації в Україні. Також це може вплинути на формування майбутніх рішень партнерів щодо підтримки.

Нагадаємо, що на найближчих пленарних засіданнях Рада має розглянути постанови про звільнення двох міністрів, які фігурують у корупційній схемі Енергоатома.

Також повідомлялося, що Держбюджет на 2026 рік передбачає збільшення соціальної підтримки.

Верховна Рада держбюджет Батьківщина народні депутати комітети
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації