Соцпідтримка українцям — у 2026 році буде збільшення бюджету

Міністр соцполітики Денис Улютін. Фото: msp.gov.ua

В Україні у 2026 році бюджет передбачає збільшення соціальної підтримки на 11%. Бюджетний комітет, депутати та Міністерство фінансів вже працюють над правками.

Про це повідомив міністр соцполітики Денис Улютін у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Збільшення бюджет на соцпідтримку

Улютін зауважив, що Міністерство працює з бюджетним комітетом, народними депутатами та Міністерством фінансів над опрацюванням змін і правок до проєкту.

"Наступного року соціальна сфера отримає значну увагу та додаткове фінансування. Загалом передбачено понад 40 млрд грн прямого бюджетного фінансування", — розповів міністр.

Він також зазначив, що пенсійна система матиме зростання завдяки збільшенню надходжень від ЄСВ.

Нагадаємо, 22 жовтня Верховна Рада ухвалила Держбюджет на 2026 рік у першому читанні. Видатки бюджету закладено у розмірі на 4,8 трлн гривень.

Крім того, ВРУ ухвалила закон, який передбачає, що Сили оборони отримають кошти з активів РФ. Так, фінансування сектору нацбезпеки і оборони збільшується на 325 млрд гривень.