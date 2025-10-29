Відео
В Україні збільшать бюджет на соцпідтримку — на яку суму

В Україні збільшать бюджет на соцпідтримку — на яку суму

Дата публікації: 29 жовтня 2025 19:01
Оновлено: 19:02
Соцпідтримка українцям — у 2026 році буде збільшення бюджету
Міністр соцполітики Денис Улютін. Фото: msp.gov.ua

В Україні у 2026 році бюджет передбачає збільшення соціальної підтримки на 11%. Бюджетний комітет, депутати та Міністерство фінансів вже працюють над правками.

Про це повідомив міністр соцполітики Денис Улютін у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Збільшення бюджет на соцпідтримку

Улютін зауважив, що Міністерство працює з бюджетним комітетом, народними депутатами та Міністерством фінансів над опрацюванням змін і правок до проєкту.

"Наступного року соціальна сфера отримає значну увагу та додаткове фінансування. Загалом передбачено понад 40 млрд грн прямого бюджетного фінансування", — розповів міністр.

Він також зазначив, що пенсійна система матиме зростання завдяки збільшенню надходжень від ЄСВ.

Нагадаємо, 22 жовтня Верховна Рада ухвалила Держбюджет на 2026 рік у першому читанні. Видатки бюджету закладено у розмірі на 4,8 трлн гривень.

Крім того, ВРУ ухвалила закон, який передбачає, що Сили оборони отримають кошти з активів РФ. Так, фінансування сектору нацбезпеки і оборони збільшується на 325 млрд гривень.

Мінсоцполітики Денис Улютін фінанси бюджет соціальна допомога
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
