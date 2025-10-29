Видео
В Украине увеличат бюджет на соцподдержку — на какую сумму

В Украине увеличат бюджет на соцподдержку — на какую сумму

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 19:01
обновлено: 19:02
Соцподдержка украинцам — в 2026 году будет увеличение бюджета
Министр соцполитики Денис Улютин. Фото: msp.gov.ua

В Украине в 2026 году бюджет предусматривает увеличение социальной поддержки на 11%. Бюджетный комитет, депутаты и Министерство финансов уже работают над правками.

Об этом сообщил министр соцполитики Денис Улютин в комментарии Новини.LIVE.

Увеличение бюджета на соцподдержку

Улютин отметил, что Министерство работает с бюджетным комитетом, народными депутатами и Министерством финансов над проработкой изменений и поправок к проекту.

"В следующем году социальная сфера получит значительное внимание и дополнительное финансирование. Всего предусмотрено более 40 млрд грн прямого бюджетного финансирования", — рассказал министр.

Он также отметил, что пенсионная система будет иметь рост благодаря увеличению поступлений от ЕСВ.

Напомним, 22 октября Верховная Рада приняла Госбюджет на 2026 год в первом чтении. Расходы бюджета заложены в размере на 4,8 трлн гривен.

Кроме того, ВРУ приняла закон, который предусматривает, что Силы обороны получат средства из активов РФ. Так, финансирование сектора нацбезопасности и обороны увеличивается на 325 млрд гривен.

