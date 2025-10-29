Соцподдержка украинцам — в 2026 году будет увеличение бюджета

В Украине увеличат бюджет на соцподдержку — на какую сумму
В Украине в 2026 году бюджет предусматривает увеличение социальной поддержки на 11%. Бюджетный комитет, депутаты и Министерство финансов уже работают над правками.
Об этом сообщил министр соцполитики Денис Улютин в комментарии Новини.LIVE.
Увеличение бюджета на соцподдержку
Улютин отметил, что Министерство работает с бюджетным комитетом, народными депутатами и Министерством финансов над проработкой изменений и поправок к проекту.
"В следующем году социальная сфера получит значительное внимание и дополнительное финансирование. Всего предусмотрено более 40 млрд грн прямого бюджетного финансирования", — рассказал министр.
Он также отметил, что пенсионная система будет иметь рост благодаря увеличению поступлений от ЕСВ.
Напомним, 22 октября Верховная Рада приняла Госбюджет на 2026 год в первом чтении. Расходы бюджета заложены в размере на 4,8 трлн гривен.
Кроме того, ВРУ приняла закон, который предусматривает, что Силы обороны получат средства из активов РФ. Так, финансирование сектора нацбезопасности и обороны увеличивается на 325 млрд гривен.
