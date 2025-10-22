Госбюджет на 2026 год поддержали в первом чтении - что предполагается

Рада приняла Госбюджет на 2026 год в первом чтении
Дата публикации 22 октября 2025 11:33
обновлено: 12:25
Срочная новость
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О государственном бюджете Украины на 2026 год". "За" проголосовали 256 нардепов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания в среду, 22 октября.
Что предлагают изменить ко второму чтению
Документ в первом чтении принят с такими предложениями комитета:
- увеличить расходы на оборону, в том числе на обеспечение подразделения "Альфа" СБУ и СВР;
- выделить дополнительные средства (до 15,1 млрд грн, что уже заложено в проект бюджета) на лекарства для больных;
- повысить зарплату для педагогов с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) и выделить 500 млн грн для релоцированных высших учебных заведений с прифронтовых территорий;
- увеличить расходы на пенсии и обеспечение жильем ВПЛ;
- для бизнеса дополнительно предусмотреть не менее 2 млрд грн на гуманитарное разминирование, а также 1 млрд грн на частичную компенсацию имущественных потерь в результате войны.
Новость дополняется
