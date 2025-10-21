Видео
Налог для банков могут увеличить — как это повлияет на ВСУ

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 14:09
обновлено: 14:17
В 2026 году для банков увеличат налог на 50% - Рада поддержала законопроект за основу
Заседание парламента. Фото: ВРУ

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №14097. Он предлагает на 2026 год установить для банков повышенную ставку налога на прибыль предприятий в размере 50%.

Соответствующее решение парламент принял 262 голосами во время пленарного заседания во вторник, 21 октября.

Куда направят средства с налога

"Установить, что для налоговых периодов 2026 года базовая ставка налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли банков составляет 50%", — говорится в документе.

Эти средства планируют использовать для Сил обороны.

В сопроводительных документах объясняется, что в течение 2023 и 2024 годов одним из дополнительных источников для финансирования армии было дополнительное налогообложение банков. Однако оно не применялось в течение 2025 года.

"Учитывая подготовку Государственного бюджета Украины на 2026 год и с целью обеспечения предсказуемости налоговой политики, уже сейчас существует потребность в дополнительном привлечении финансовых ресурсов, источником которых могут стать дополнительные поступления от налога на прибыль предприятий, который будет уплачиваться банками в 2026 году по повышенной ставке", — отмечают авторы законопроекта.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны могут получить средства из замороженных активов РФ.

Также комитет рекомендовал Раде принять законопроект о налоге на такси и маркетплейсы.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
