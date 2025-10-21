Відео
Головна Новини дня Податок для банків можуть значно збільшити — як це вплине на ЗСУ

Податок для банків можуть значно збільшити — як це вплине на ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:09
Оновлено: 14:17
У 2026 році для банків збільшать податок на 50% - Рада підтримала законопроєкт за основу
Засідання парламенту. Фото: ВРУ

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №14097. Він пропонує на 2026 рік встановити для банків підвищену ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 50%.

Відповідне рішення парламент ухвалив 262 голосами під час пленарного засідання у вівторок, 21 жовтня.

Читайте також:

Куди спрямують кошти з податку

"Установити, що для податкових періодів 2026 року базова ставка податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку банків становить 50%", — йдеться в документі.

Ці кошти планують використати для Сил оборони.

У супровідних документах пояснюється, що протягом 2023 та 2024 років одним із додаткових джерел для фінансування армії було додаткове оподаткування банків. Проте воно не застосовувалося протягом 2025 року.

"Враховуючи підготовку Державного бюджету України на 2026 рік та з метою забезпечення передбачуваності податкової політики, уже зараз існує потреба у додатковому залученні фінансових ресурсів, джерелом яких можуть стати додаткові надходження від податку на прибуток підприємств, що сплачуватиметься банками у 2026 році за підвищеною ставкою", — зазначають автори законопроєкту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони можуть отримати кошти із заморожених активів РФ.

Також комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про податок на таксі і маркетплейси.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
