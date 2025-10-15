Відео
Україна
Законопроєкт про податок на Uber та OLX — рішення комітету

Законопроєкт про податок на Uber та OLX — рішення комітету

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 17:42
Податки на таксі та маркетплейси — комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до розгляду у першому читанні законопроєкт №14025 про "податок на Uber та OLX". Очікується, що таке нововведення принесе до бюджету 14 млрд мільярдів гривень щорічно.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 15 жовтня.

Читайте також:
скрін
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Що передбачає законопроєкт

Комітет затвердив такі пункти:

  • дохід від продажу товарів через цифрові платформи до 2 000 євро не оподатковуватиметься;
  • платформа утримуватиме податки лише після перевищення цієї суми;
  • якщо продажі були на кількох платформах — податкова рахує загальний дохід, і оподатковується лише різниця понад 2 000 євро.

Також проєкт передбачає:

  • запровадження спрощеного режиму оподаткування для самозайнятих, які співпрацюють з цифровими платформами — без реєстрації та звітів;
  • користувачі платформ сплачуватимуть 5% ПДФО та та до кінця воєнного часу 5% військовий збір.

Нововведення охоплять не лише таксі, але й маркетплейси, сервіси доставки та платформи з пошуку роботи.

При цьому документ не зачіпає дошки оголошень, наприклад OLX (тих, хто купує на платформі просто рекламне місце, а далі вказує свою картку чи рахунок свого ФОП). Проте деякі фізособи все ж можуть потрапити під регулювання — якщо будуть великі продажі на мільйони гривень. Також це стосується тих, хто користується OLX-доставкою, там, де сервіс бере свою комісію. 

Нагадаємо, раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, чи треба оподатковувати моделей OnlyFans.

Також ми писали, як зекономити на податках під час продажу квартири.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
