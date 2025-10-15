Податки на таксі та маркетплейси — комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до розгляду у першому читанні законопроєкт №14025 про "податок на Uber та OLX". Очікується, що таке нововведення принесе до бюджету 14 млрд мільярдів гривень щорічно.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у середу, 15 жовтня.

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Що передбачає законопроєкт

Комітет затвердив такі пункти:

дохід від продажу товарів через цифрові платформи до 2 000 євро не оподатковуватиметься;

платформа утримуватиме податки лише після перевищення цієї суми;

якщо продажі були на кількох платформах — податкова рахує загальний дохід, і оподатковується лише різниця понад 2 000 євро.

Також проєкт передбачає:

запровадження спрощеного режиму оподаткування для самозайнятих, які співпрацюють з цифровими платформами — без реєстрації та звітів;

користувачі платформ сплачуватимуть 5% ПДФО та та до кінця воєнного часу 5% військовий збір.

Нововведення охоплять не лише таксі, але й маркетплейси, сервіси доставки та платформи з пошуку роботи.

При цьому документ не зачіпає дошки оголошень, наприклад OLX (тих, хто купує на платформі просто рекламне місце, а далі вказує свою картку чи рахунок свого ФОП). Проте деякі фізособи все ж можуть потрапити під регулювання — якщо будуть великі продажі на мільйони гривень. Також це стосується тих, хто користується OLX-доставкою, там, де сервіс бере свою комісію.

