Чи легальна в Україні платформа OnlyFans — Гетманцев розповів, чи треба її моделям сплачувати податок

Моделі OnlyFans зобов’язані сплачувати податки за свій контент. Проте їхня діяльність підпадає під кримінальну відповідальність через 301 статтю (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Гетманцев вважає, що стаття 301 є застарілою

"Як ми можемо брати податки з моделей OnlyFans, якщо вони не декриміналізовані? У нас є обов’язок сплати податків, і ти повинен сплатити податки. Коли вони займалися цією діяльністю, вони про неї знали або повинні були б знати. Тому нехай сплачують податки", — заявив він.

Водночас, за словами нардепа, стаття 301 застаріла та суперечлива.

"У нас є обов’язок сплати податків, і ти повинен сплатити податок. Виправдовую тих дівчат, виготовлювачів контенту, хто податки не сплачує. Вони зобов’язані сплачувати податки, і це норма, вона точно правильна, і нікуди від неї не дінешся. Але питання в іншому: чому ми не виносимо в зал декриміналізацію 301 статті", — додав він.

Нагадаємо, раніше Гетманцев пояснив, чому треба декриміналізувати контент для дорослих.

А нещодавно на Сумщині засудили за продаж порнографічних фото та відео через платформу OnlyFans.