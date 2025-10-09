Відео
Україна
Головна Новини дня На Сумщині судили жінку через контент на OnlyFans

На Сумщині судили жінку через контент на OnlyFans

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 10:02
На Сумщині суд конфіскував iPhone і оштрафував авторку контенту OnlyFans
Молоток судді. Фото: Freepik

На Сумщині, в Охтирці, суд покарав жінку, яка продавала порнографічні фото та відео через платформу OnlyFans. Студію для створення контенту вона облаштувала прямо у себе вдома.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Жінка продавала пікантний контент через OnlyFans

Як встановило слідство, мешканка Охтирки у червні-липні 2025 року створила акаунт на сайті OnlyFans, використавши власні персональні дані. У своїй квартирі вона знімала фото та відео порнографічного змісту за допомогою мобільного телефону iPhone 14 Pro Max, після чого завантажувала ці матеріали на платформу. Доступ до контенту мали невизначене коло користувачів мережі.

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину та пояснила, що робила це з метою заробітку. Жінка розкаялася у вчиненому, співпрацювала зі слідством і раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності.

Суд визнав її винною у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні матеріалів порнографічного характеру (ч.1, ч.2 ст. 301 КК України). З урахуванням щирого каяття, відсутності обтяжувальних обставин і позитивної характеристики, суд призначив покарання у вигляді штрафу.

За вироком суду, жінка має сплатити 34 000 гривень. Її мобільний телефон iPhone 14 Pro Max, який використовувався для створення контенту, конфіскували у власність держави. Натомість суд постановив повернути обвинуваченій Wi-Fi роутер, а інтимні предмети, вилучені під час обшуку, знищити. Арешт на майно було скасовано.

Нагадаємо, у Полтавській області судили військовослужбовця, який пішов у СЗЧ.

А в Одеській області судили чоловіка, який збив підлітка на самокаті

суд Сумська область OnlyFans судові рішення контент
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
