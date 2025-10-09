На Сумщине суд конфисковал iPhone и оштрафовал автора контента OnlyFans

Молоток судьи. Фото: Freepik

На Сумщине, в Ахтырке, суд наказал женщину, которая продавала порнографические фото и видео через платформу OnlyFans. Студию для создания контента она обустроила прямо у себя дома.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Женщина продавала пикантный контент через OnlyFans

Как установило следствие, жительница Ахтырки в июне-июле 2025 года создала аккаунт на сайте OnlyFans, использовав собственные персональные данные. В своей квартире она снимала фото и видео порнографического содержания с помощью мобильного телефона iPhone 14 Pro Max, после чего загружала эти материалы на платформу. Доступ к контенту имели неопределенный круг пользователей сети.

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину и объяснила, что делала это с целью заработка. Женщина раскаялась в содеянном, сотрудничала со следствием и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Суд признал ее виновной в изготовлении, хранении и распространении материалов порнографического характера (ч.1, ч.2 ст. 301 УК Украины). С учетом чистосердечного раскаяния, отсутствия отягчающих обстоятельств и положительной характеристики, суд назначил наказание в виде штрафа.

По приговору суда женщина должна заплатить 34 000 гривен. Ее мобильный телефон iPhone 14 Pro Max, который использовался для создания контента, конфисковали в собственность государства. Зато суд постановил вернуть обвиняемой Wi-Fi роутер, а интимные предметы, изъятые во время обыска, уничтожить. Арест на имущество был отменен.

