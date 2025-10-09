Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Сумщине судили женщину из-за контента на OnlyFans

На Сумщине судили женщину из-за контента на OnlyFans

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 10:02
На Сумщине суд конфисковал iPhone и оштрафовал автора контента OnlyFans
Молоток судьи. Фото: Freepik

На Сумщине, в Ахтырке, суд наказал женщину, которая продавала порнографические фото и видео через платформу OnlyFans. Студию для создания контента она обустроила прямо у себя дома.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Женщина продавала пикантный контент через OnlyFans

Как установило следствие, жительница Ахтырки в июне-июле 2025 года создала аккаунт на сайте OnlyFans, использовав собственные персональные данные. В своей квартире она снимала фото и видео порнографического содержания с помощью мобильного телефона iPhone 14 Pro Max, после чего загружала эти материалы на платформу. Доступ к контенту имели неопределенный круг пользователей сети.

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину и объяснила, что делала это с целью заработка. Женщина раскаялась в содеянном, сотрудничала со следствием и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Суд признал ее виновной в изготовлении, хранении и распространении материалов порнографического характера (ч.1, ч.2 ст. 301 УК Украины). С учетом чистосердечного раскаяния, отсутствия отягчающих обстоятельств и положительной характеристики, суд назначил наказание в виде штрафа.

По приговору суда женщина должна заплатить 34 000 гривен. Ее мобильный телефон iPhone 14 Pro Max, который использовался для создания контента, конфисковали в собственность государства. Зато суд постановил вернуть обвиняемой Wi-Fi роутер, а интимные предметы, изъятые во время обыска, уничтожить. Арест на имущество был отменен.

Напомним, в Полтавской области судили военнослужащего, который ушел в СЗЧ.

А в Одесской области судили мужчину, который сбил подростка на самокате.

суд Сумская область OnlyFans судебные решения контент
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации