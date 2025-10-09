Боец трижды совершал СОЧ после того, как был на лечении, поэтому получил приговор суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Районный суд Полтавщины вынес приговор военнослужащему, который во время военного положения трижды самовольно покидал место своей службы. Сам солдат объяснил, что был на лечении, но потом занимался собственными делами.

Такая информация содержится в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно приговору, военнослужащий проходил службу в одной из воинских частей Полтавской области. Он самовольно оставил место расположения части трижды в разное время пребывания на службе.

Суд не установил, где находился военнослужащий в течение этих периодов, поскольку он не поддерживал связи с командованием. После последнего случая самовольного оставления места службы боец добровольно сдался и признал свою вину. Во время судебного заседания обвиняемый выразил раскаяние в содеянном.

Он пояснил, что имеет ВИЧ-инфекцию и ампутацию пальца левой ноги, из-за чего во время службы находился на лечении в госпитале. После завершения лечения он не вернулся к месту службы и занимался личными делами.

Что решил суд

Суд признал военнослужащего виновным по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины — "Самовольное оставление воинской части в условиях военного положения" и, учитывая его предыдущую судимость, назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Мы уже сообщали, что в Одесской области судили военного, который дважды совершал СОЧ. Мужчина признал вину и объяснил, что действовал по личным мотивам, а суд хоть и учел его раскаяние, однако приговор все же назначил.

А также мы сообщали, что ГБР разоблачило офицера, который заставлял подчиненных продавать шаурму вместо службы.