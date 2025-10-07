Офицер отправлял бойцов крутить шаурму вместо службы

Офицер заставлял военных крутить шаурму — как его накажут
Чиновник одной из воинских частей Донецкой области отправлял подчиненных бойцов готовить шаурму вместо службы. Обвинительный акт в отношении офицера направлен в суд — ему грозит лишение свободы.
Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 7 октября.
Офицер ВСУ отправил военных крутить шаурму вместо службы
Итак, работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении чиновника одной из воинских частей Донецкой области, который отправил подчиненных работать на его семью. В частности, бойцы продавали уличную еду в Покровском районе Донецкой области.
Обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве.
Кроме того, они построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера. Женщина фактически руководила их "службой" — распределяла обязанности и контролировала заработок.
Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное обеспечение, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях.
Из-за этого государству нанесен ущерб на более 4 млн гривен.
По данным ГБР, офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, которые выполняли незаконные указания своего командира. Они обвиняются в уклонении от несения военной службы путем обмана.
Напомним, что экс-чиновника Минобороны подозревают в халатном отношении к военной службе.
Также мы информировали, что на Николаевщине задержали чиновника за кражу топлива для Вооруженных сил Украины.
Читайте Новини.LIVE!