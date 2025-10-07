Офицер отправлял бойцов крутить шаурму вместо службы

Работники ГБР во время разоблачения военного чиновника. Фото: ГБР

Чиновник одной из воинских частей Донецкой области отправлял подчиненных бойцов готовить шаурму вместо службы. Обвинительный акт в отношении офицера направлен в суд — ему грозит лишение свободы.

Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 7 октября.

Офицер ВСУ отправил военных крутить шаурму вместо службы

Итак, работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении чиновника одной из воинских частей Донецкой области, который отправил подчиненных работать на его семью. В частности, бойцы продавали уличную еду в Покровском районе Донецкой области.

Обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве.

Кроме того, они построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера. Женщина фактически руководила их "службой" — распределяла обязанности и контролировала заработок.

Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное обеспечение, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях.

Из-за этого государству нанесен ущерб на более 4 млн гривен.

По данным ГБР, офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, которые выполняли незаконные указания своего командира. Они обвиняются в уклонении от несения военной службы путем обмана.

