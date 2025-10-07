Офіцер відправляв бійців крутити шаурму замість служби

Працівники ДБР під час викриття військового посадовця. Фото: ДБР

Посадовець однієї з військових частин Донецької області відправляв підлеглих бійців готувати шаурму замість служби. Обвинувальний акт щодо офіцера скеровано до суду — йому загрожує позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок, 7 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Працівники ДБР під час викриття військового посадовця. Фото: ДБР

Офіцер ЗСУ відправив військових крутити шаурму замість служби

Отже, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину. Зокрема, бійці продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві.

Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою "службою" — розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.

Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях.

Через це державі завдано збитків на понад 4 млн гривень.

За даними ДБР, офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману.

Нагадаємо, що експосадовця Міноборони підозрюють у недбалому ставленні до військової служби.

Також ми інформували, що на Миколаївщині затримали чиновника за крадіжку пального для Збройних сил України.