Головна Новини дня На Франківщині судитимуть правоохоронця за закупівлю техніки

На Франківщині судитимуть правоохоронця за закупівлю техніки

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 10:30
На Івано-Франківщині судитимуть правоохоронця за збитки у 2,3 млн грн
Слідчі дії. Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування у справі правоохоронця, який, виконуючи обов’язки керівника одного з головних управлінь правоохоронного органу на Івано-Франківщині, допустив закупівлю неякісного обладнання всупереч умовам укладеного договору. Йдеться про контракт, підписаний у липні 2023 року між управлінням та приватною компанією.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Читайте також:

На Івано-Франківщині судитимуть правоохоронця, який закупив неякісне обладнання

За документом планувалося придбання пересувного пункту управління на базі автомобіля підвищеної прохідності вартістю понад 31 млн гривень. Утім, у листопаді того ж року посадовець без належних підстав погодив зміну умов договору, дозволивши замінити шасі на дешевший варіант, що суперечило встановленим технічним вимогам.

У результаті державі завдано збитків на понад 2,3 млн гривень. Попри виявлені невідповідності, правоохоронець прийняв поставлене обладнання.

Обвинувальний акт уже передано до суду. Чиновнику інкримінують зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Крім того, у межах кримінального провадження під час обшуків вилучено 25 тис. доларів США. Ці кошти передано в управління АРМА.

Нагадаємо, у Миколаївській області викрили чиновника, який розікрав пальне, що було призначене для потреб ЗСУ.

Також ДБР повідомляло про скерування до суду обвинувальних актів щодо посадовців, які завдали державі збитків на 2,4 мільярда гривень на закупівлі матеріальних ресурсів для Міністерства оборони України.

ДБР корупція закупівлі правоохоронці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
