Судитимуть посадовців Міноборони, які завдали державі збитків на мільярди

Правоохоронці під час викриття злочинної схеми. Ілюстративне фото: ДБР/Telegram

Колишні посадовці Міністерства оборони України завдали державі збитків на більш ніж 2 мільярди гривень. Їх покарають — обвинувальні акти направлено до суду.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок, 30 вересня.

Реклама

Читайте також:

Експосадовців Міноборони судитимуть — що відомо

За матеріалами ДБР судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд гривень.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх посадовців Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії яких завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн.

Обвинувальні акти направлено до суду.

Протягом 2023 року посадовці уклали 95 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 19 млрд грн.

У порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 178 та статті 195 Податкового кодексу України, до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2,4 млрд грн. Це призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму.

Під час досудового розслідування Міністерству оборони України відшкодовано збитки на суму понад 2,2 млрд грн.

Один із колишніх посадовців обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Інший посадовець обвинувачується у службові недбалості та підробленні офіційних документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України).

Скриншот повідомлення ДБР/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно суд застосував запобіжний захід до посадовця Міноборони — йдеться про хабар у 1,3 млн доларів.

Раніше ми інформували, що ексзаступника керівника Головного сервісного центру МВС викрили на корупції — йому повідомили про підозру.