Будут судить чиновников Минобороны, которые нанесли государству ущерб на миллиарды

Правоохранители во время разоблачения преступной схемы. Иллюстративное фото: ГБР/Telegram

Бывшие должностные лица Министерства обороны Украины нанесли государству ущерб на более чем 2 миллиарда гривен. Их накажут — обвинительные акты направлены в суд.

Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 30 сентября.

Бывших чиновников Минобороны будут судить — что известно

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины, действия которых нанесли государству ущерб на более чем 2,4 млрд грн.

Обвинительные акты направлены в суд.

В течение 2023 года должностные лица заключили 95 договоров с субъектами хозяйствования на поставку смазочных материалов, нефти и дистиллятов для техники специального назначения на общую сумму более 19 млрд грн.

В нарушение требований Постановления Кабинета Министров Украины от 02.03.2022 № 178 и статьи 195 Налогового кодекса Украины, в стоимость поставок был необоснованно включен налог на добавленную стоимость в размере более 2,4 млрд грн. Это привело к нанесению государству тяжких последствий на соответствующую сумму.

Во время досудебного расследования Министерству обороны Украины возмещен ущерб на сумму более 2,2 млрд грн.

Один из бывших должностных лиц обвиняется в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Другой чиновник обвиняется в служебной халатности и подделке официальных документов (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Скриншот сообщения ГБР/Facebook

Напомним, что недавно суд применил меру пресечения к чиновнику Минобороны — речь идет о взятке в 1,3 млн долларов.

Ранее мы информировали, что экс-заместителя руководителя Главного сервисного центра МВД уличили в коррупции — ему сообщили о подозрении.