Экс-чиновника МВД уличили в коррупции — детали

Работники СБУ во время разоблачения и задержания. Иллюстративное фото: СБУ

Бывшего заместителя руководителя Главного сервисного центра МВД уличили в коррупции при закупке оборудования. Экс-чиновнику сообщили о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в среду, 13 августа, в Telegram.

Разоблачение коррупционной схемы. Фото: Офис генпрокурора/Telegram

Схема на миллион — экс-чиновника МВД разоблачили на коррупции

Под процессуальным руководством прокуроров детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили коррупционную схему при закупке технического оборудования для нужд сервисных центров МВД.

По данным следствия, бывший заместитель руководителя Главного сервисного центра МВД в 2023 году организовал проведение закупки защищенных планшетов на базе ОС Android у заранее определенной подконтрольной компании по завышенной цене.

В результате государству нанесен ущерб на более чем 1 млн грн.

Разоблачение коррупционной схемы. Фото: Офис генпрокурора/Telegram

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что недавно разоблачили масштабные коррупционные схемы при начислении и выплате денежного обеспечения военнослужащим.

Ранее СБУ и НАБУ обнаружили схему хищения бюджета в Министерстве юстиции.