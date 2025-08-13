Відео
Збитки на мільйон грн — експосадовця МВС викрили на корупції

Збитки на мільйон грн — експосадовця МВС викрили на корупції

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 13:43
Експосадовця МВС викрили на корупції — деталі
Працівники СБУ під час викриття й затримання. Ілюстративне фото: СБУ

Колишнього заступника керівника Головного сервісного центру МВС викрили на корупції під час закупівлі обладнання. Експосадовцю повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора України у середу, 13 серпня, в Telegram.

Читайте також:
Схема
Викриття корупційної схеми. Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

Схема на мільйон — експосадовця МВС викрили на корупції

За процесуального керівництва прокурорів детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили корупційну схему під час закупівлі технічного обладнання для потреб сервісних центрів МВС.

За даними слідства, колишній заступник керівника Головного сервісного центру МВС у 2023 році організував проведення закупівлі захищених планшетів на базі ОС Android у заздалегідь визначеної підконтрольної компанії за завищеною ціною.

Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 1 млн грн.

Схема МВС
Викриття корупційної схеми. Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, що нещодавно викрили масштабні корупційні схеми під час нарахування і виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Раніше СБУ та НАБУ виявили схему розкрадання бюджету у Міністерстві юстиції.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
