Зарплати військовим — в Україні викрили корупційні схеми з виплатами

Затримання підозрюваного у махінаціях з виплатами військовим. Фото: ОГП

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони викрили масштабні корупційні схеми під час нарахування і виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Державі завдано збитків на понад 34 млн грн, з них понад 25 млн грн — незаконні виплати "бойових".

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора 8 серпня.

Реклама

Читайте також:

Корупційні схеми з виплатами військовим

Під час низки перевірок правоохоронці викрили зловживання під час нарахування і виплати військовослужбовцям гарантованого державою грошового забезпечення.

"Дана категорії справ є одним із пріоритетів діяльності спеціалізованих прокуратур, які координують роботу правоохоронних органів, здійснюють процесуальне керівництво досудовими розслідуваннями у таких категоріях справ", — наголосили в ОГП.

Зазначається, що лише за останню добу в 20 кримінальних проваджень за фактами порушень під час нарахування та виплати військовослужбовцям грошового забезпечення повідомлено про підозру 23 особам, з них сім осіб вже затримали. Серед фігурантів справ: два заступники командира військової частини, командир роти, головний бухгалтер військової частини та інші.

Затримання підозрюваного у махінаціях з виплатами військовим. Фото: ОГП

Затримання підозрюваного у махінаціях з виплатами військовим. Фото: ОГП

"Сума завданих державі збитків у вказаних кримінальних провадженнях становить понад 34 млн грн, з них понад 25 млн грн це кошти, які незаконного були нараховані та виплачені як "бойові". Насправді, особи, які отримували ці кошти не перебували на "нулі"", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора навели приклад, що за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури до відповідальності притягнули колишнього командира військового формування, який не забезпечив належного контролю за законністю виплати підлеглим додаткових винагород за участь у відсічі збройної агресії, внаслідок чого їм безпідставно нараховано кошти на загальну суму понад 15 млн гривень.

Також за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито організовану групу, до якої входили посадова особа фінансово-економічного відділу військової частини, а також офіцери та сержанти структурного підрозділу. Підозрювані безпідставно нарахували собі грошових виплат на понад 5 млн грн.

Зазначеним особам повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та НАБУ виявили схему розкрадання бюджету у Мін'юсті. У злочині підозрюють колишнього держсекретаря відомства та чинних топчиновників.

Також Служба безпеки викрила експосадовця Міністерства оборони на розкраданні бюджету.