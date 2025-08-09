Зарплаты военным — в Украине разоблачили коррупционные схемы с выплатами

Задержание подозреваемого в махинациях с выплатами военным. Фото: ОГП

Специализированные прокуратуры в сфере обороны разоблачили масштабные коррупционные схемы при начислении и выплате денежного обеспечения военнослужащим. Государству нанесен ущерб на более 34 млн грн, из них более 25 млн грн — незаконные выплаты "боевых".

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора 8 августа.

Коррупционные схемы с выплатами военным

Во время ряда проверок правоохранители разоблачили злоупотребления при начислении и выплате военнослужащим гарантированного государством денежного обеспечения.

"Данная категории дел является одним из приоритетов деятельности специализированных прокуратур, которые координируют работу правоохранительных органов, осуществляют процессуальное руководство досудебными расследованиями в таких категориях дел", — отметили в ОГП.

Отмечается, что только за последние сутки в 20 уголовных производств по фактам нарушений при начислении и выплате военнослужащим денежного обеспечения сообщено о подозрении 23 лицам, из них семь человек уже задержали. Среди фигурантов дел: два заместителя командира воинской части, командир роты, главный бухгалтер воинской части и другие.

"Сумма нанесенного государству ущерба в указанных уголовных производствах составляет более 34 млн грн, из них более 25 млн грн это средства, которые незаконного были начислены и выплачены как "боевые". На самом деле, лица, которые получали эти средства не находились на "нуле"", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора привели пример, что под процессуальным руководством Белоцерковской специализированной прокуратуры к ответственности привлекли бывшего командира военного формирования, который не обеспечил надлежащего контроля за законностью выплаты подчиненным дополнительных вознаграждений за участие в отпоре вооруженной агрессии, в результате чего им безосновательно начислены средства на общую сумму более 15 млн гривен.

Также при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачена организованная группа, в которую входили должностное лицо финансово-экономического отдела воинской части, а также офицеры и сержанты структурного подразделения. Подозреваемые безосновательно начислили себе денежных выплат на более 5 млн грн.

Указанным лицам сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ и НАБУ обнаружили схему хищения бюджета в Минюсте. В преступлении подозревают бывшего госсекретаря ведомства и действующих топ-чиновников.

Также Служба безопасности разоблачила экс-чиновника Министерства обороны на хищении бюджета.