На Франковщине будут судить правоохранителя за закупку техники

На Франковщине будут судить правоохранителя за закупку техники

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 10:30
На Ивано-Франковщине будут судить правоохранителя за убытки в 2,3 млн грн
Следственные действия. Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование по делу правоохранителя, который, исполняя обязанности руководителя одного из главных управлений правоохранительного органа на Ивано-Франковщине, допустил закупку некачественного оборудования вопреки условиям заключенного договора. Речь идет о контракте, подписанном в июле 2023 года между управлением и частной компанией.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Читайте также:

На Ивано-Франковщине будут судить правоохранителя, который закупил некачественное оборудование

По документу планировалось приобретение передвижного пункта управления на базе автомобиля повышенной проходимости стоимостью более 31 млн гривен. Впрочем, в ноябре того же года чиновник без надлежащих оснований согласовал изменение условий договора, позволив заменить шасси на более дешевый вариант, что противоречило установленным техническим требованиям.

В результате государству нанесен ущерб на более чем 2,3 млн гривен. Несмотря на выявленные несоответствия, правоохранитель принял поставленное оборудование.

Обвинительный акт уже передан в суд. Чиновнику инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме того, в рамках уголовного производства во время обысков изъято 25 тыс. долларов США. Эти средства переданы в управление АРМА.

Напомним, в Николаевской области разоблачили чиновника, который разворовал топливо, предназначенное для нужд ВСУ.

Также ГБР сообщало о направлении в суд обвинительных актов в отношении должностных лиц, которые нанесли государству ущерб на 2,4 миллиарда гривен на закупке материальных ресурсов для Министерства обороны Украины.

Анастасия Постоенко
Анастасия Постоенко
