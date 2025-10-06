ДБР викрило чиновника, який переплатив понад 300 млн грн за воду

Чоловічі руки за ґратами. Фото ілюстративне: Westend61

Колишнього керівника департаменту Міністерства оборони України підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до масштабних фінансових втрат. За даними слідства, він допустив переплату понад 300 мільйонів гривень під час закупівлі води для потреб оборони.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у понеділок, 6 жовтня.

Переплата у Міноборони: ДБР розслідує справу

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому посадовцю Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони. За версією слідства, він, виконуючи свої обов’язки в умовах воєнного стану, неналежно перевірив умови двох договорів на постачання води. Це призвело до значних зайвих витрат державних коштів.

"У результаті Міністерству оборони було завдано шкоди на понад 322 млн грн", — зазначили у ДБР.

Колишньому чиновнику повідомлено про підозру щодо недбалого ставлення до військової служби. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Встановлюються всі обставини та можливі співучасники, які могли бути причетні до зловживань.

Нагадаємо, що колишні посадовці Міністерства оборони України завдали державі збитків на понад 2 мільярди гривень, а обвинувальні акти щодо них уже передано до суду.

Раніше ми також інформували, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід посадовцю Міноборони, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від київського забудовника.