Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Переплатив за воду — ДБР висунуло підозру ексчиновнику Міноборони

Переплатив за воду — ДБР висунуло підозру ексчиновнику Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 11:23
ДБР викрило чиновника, який переплатив понад 300 млн грн за воду
Чоловічі руки за ґратами. Фото ілюстративне: Westend61

Колишнього керівника департаменту Міністерства оборони України підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до масштабних фінансових втрат. За даними слідства, він допустив переплату понад 300 мільйонів гривень під час закупівлі води для потреб оборони.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань у понеділок, 6 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Переплата у Міноборони: ДБР розслідує справу

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому посадовцю Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони. За версією слідства, він, виконуючи свої обов’язки в умовах воєнного стану, неналежно перевірив умови двох договорів на постачання води. Це призвело до значних зайвих витрат державних коштів.

"У результаті Міністерству оборони було завдано шкоди на понад 322 млн грн", — зазначили у ДБР.

Колишньому чиновнику повідомлено про підозру щодо недбалого ставлення до військової служби. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Встановлюються всі обставини та можливі співучасники, які могли бути причетні до зловживань.

Нагадаємо, що колишні посадовці Міністерства оборони України завдали державі збитків на понад 2 мільярди гривень, а обвинувальні акти щодо них уже передано до суду.

Раніше ми також інформували, що Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід посадовцю Міноборони, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від київського забудовника.

Міноборони суд ДБР вода підозра
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації