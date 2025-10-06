Видео
Видео

Переплатил за воду — ГБР подозревает экс-чиновника Минобороны

Переплатил за воду — ГБР подозревает экс-чиновника Минобороны

Дата публикации 6 октября 2025 11:23
ГБР разоблачило чиновника, который переплатил более 300 млн грн за воду
Мужские руки за решеткой. Фото иллюстративное: Westend61

Бывшего руководителя департамента Министерства обороны Украины подозревают в халатном отношении к военной службе, что привело к масштабным финансовым потерям. По данным следствия, он допустил переплату более 300 миллионов гривен при закупке воды для нужд обороны.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в понедельник, 6 октября.

Переплата в Минобороны: ГБР расследует дело

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему должностному лицу Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны. По версии следствия, он, выполняя свои обязанности в условиях военного положения, ненадлежащим образом проверил условия двух договоров на поставку воды. Это привело к значительным лишним расходам государственных средств.

"В результате Министерству обороны был нанесен ущерб на более 322 млн грн", — отметили в ГБР.

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении относительно халатного отношения к военной службе. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны. Устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники, которые могли быть причастны к злоупотреблениям.

Напомним, что бывшие должностные лица Министерства обороны Украины нанесли государству ущерб на более чем 2 миллиарда гривен, а обвинительные акты в отношении их уже переданы в суд.

Ранее мы также информировали, что Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения должностному лицу Минобороны, которого подозревают в получении неправомерной выгоды от киевского застройщика.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
