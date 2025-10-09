Відео
Україна
Боєць з ВІЛ та ампутацією тричі подався в СЗЧ — як покарав суд

Боєць з ВІЛ та ампутацією тричі подався в СЗЧ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 01:03
Боєць тричі скоював СЗЧ після того, як був на лікуванні, тому отримав вирок суду
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Районний суд Полтавщини виніс вирок військовослужбовцю, який під час воєнного стану тричі самовільно залишав місце своєї служби. Сам солдат пояснив, що був на лікуванні, але потім займався власними справами.

Така інформація міститься у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком, військовослужбовець проходив службу в одній з військових частин Полтавської області. Він самовільно залишив місце розташування частини тричі у різний час перебування на службі.

Суд не встановив, де перебував військовослужбовець протягом цих періодів, оскільки він не підтримував зв'язку з командуванням. Після останнього випадку самовільного залишення місця служби боєць добровільно здався та визнав свою вину. Під час судового засідання обвинувачений висловив каяття у скоєному.

Він пояснив, що має ВІЛ-інфекцію та ампутацію пальця лівої ноги, через що під час служби перебував на лікуванні в госпіталі. Після завершення лікування він не повернувся до місця служби та займався особистими справами.

Що вирішив суд

Суд визнав військовослужбовця винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України — "Самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану" та, враховуючи його попередню судимість, призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Ми вже повідомляли, що на Одещині судили військового, який двічі скоював СЗЧ. Чоловік визнав провину та пояснив, що діяв з особистих мотивів, а суд хоч і врахував його каяття, однак вирок все ж таки призначив.

А також ми повідомляли, що ДБР викрило офіцера, який змушував підлеглих продавати шаурму замість служби.

суд армія Полтавська область СЗЧ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
